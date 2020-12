E' stata rinviata al 21 gennaio l'udienza dell'appello bis del maxi processo che vede imputati 33 No Tav per gli scontri del 27 giugno e del 3 luglio 2011, in Val di Susa.

Oggi ci sono stati la replica della procura generale e gli interventi degli avvocati difensori. La corte ha inoltre respinto la richiesta di uno dei legali dei No Tav di acquisire nelle carte processuali alcuni documenti.