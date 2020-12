"Sono un ispettore Onu", per provare a sfuggire a controllo della Polizia: denunciato e multato

"Sono un ispettore dell'Onu, la Costituzione e i trattati internazionali mi consentono di non rispettare le norme anticontagio che regolano gli spostamenti". E' quanto si sono sentiti rispondere due poliziotti del commissariato di Orvieto da un automobilista, un 50enne torinese fermato per un controllo.

L'uomo è stato denunciato per falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri. E' stato anche sanzionato per 400 euro per la violazione del divieto sugli spostamenti. Si è rifiutato di esibire il documento di riconoscimento ed ha mostrato un tesserino rilasciato da una Ong. Dopo le insistenze dei poliziotti si è convinto a fornire un valido documento d'identità ma ha insistito sul suo particolare status di ispettore Onu.

Dai successivi accertamenti della squadra informativa del commissaritato è emerso che l'automobilista, pur essendo realmente appartenente ad una Ong, non poteva fregiarsi dello status di ispettore Onu, né tantomeno poteva circolare per le strade orvietane nelle ore notturne.