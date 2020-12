Oggi e domani cielo nuvoloso, da domenica torna il maltempo su Torino e provincia

L'evoluzione meteorologica per il weekend vede il transito di una perturbazione atlantica ,con neve relegata a quote di media montagna. Fase anticiclonica per le festività natalizie, poi dal 26 Dicembre possibile un nuovo peggioramento.

A Torino avremo questa situazione: da oggi, venerdì 18, a domenica 20 Dicembre

Nubi dal pomeriggio sul Piemonte senza precipitazioni di rilievo. Nuvolosità in aumento domani, che porterà da domenica maltempo in estensione a tutto il Nord Ovest, con possibili piogge copiose. Neve oltre i 1600 m domenica su tutto l’arco alpino. Minime in pianura intorno 3-4°C e massime 7-9°C. In pianura venti deboli da Sud Est.

Tendenza da lunedì 21 Dicembre

Nubi irregolari ma clima mite.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino