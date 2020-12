La Municipale sequestra 26 chili di carne e pesce mal conservati in un ristorante di via Barge

26 chili di carne e pesce mal conservati ritrovati in un ristorante di via Barge

Ieri, gli agenti della Polizia Commerciale della Polizia Municipale, durante un controllo negli esercizi commerciali sul rispetto delle normative anti contagio e contenimento Covid-19, hanno effettuato un sopralluogo all'interno di un ristorante sito in via Barge, dove era in corso la somministrazione a una decina di avventori nel pieno rispetto delle regole.

Tuttavia, durante l’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto, all'interno della cella congelatore, 26 chilogrammi di carne e pesce acquistati freschi e portati allo stato di congelazione senza l'utilizzo dell'abbattitore.

Il dispositivo per il raffreddamento rapido non era infatti presente all'interno del locale. Il gestore del ristorante è stato denunciato per la violazione dell’art. 5 lettera b) della Legge 283/62, ‘somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione’, e la merce è stata posto sotto sequestro giudiziario.