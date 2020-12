L'allarme di Confartigianato: "A rischio oltre un miliardo di spese per il food piemontese nel mese di dicembre"

In Piemonte sono 1.618 le imprese di pasticceria e gelateria nelle quali lavorano 4.780 addetti, un settore caratterizzato da un’elevata vocazione artigianale, con circa 1.200 imprese artigiane, che si stima rappresentino il 76,4% del comparto.

“Da qualche anno, sempre più consumatori prediligono il panettone artigianale – commenta Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino - non solo a Torino, in Piemonte o nel resto dell’Italia ma anche nel resto del mondo come per esempio negli Stati Uniti. Quindi, un business interessante anche per le piccole imprese alimentari del nostro territorio. Compratelo nei panifici e nelle botteghe artigiane”.

“Se si fa presto a dire, e soprattutto, a scrivere ‘artigianale’ sulle decine, o centinaia, di tipi di panettoni messi in questo periodo a disposizione in panifici, pasticcerie ed esercizi commerciali – continua De Santis - più difficile è dimostrare la loro “genuinità artigiana. L’unica soluzione per riconoscere un prodotto artigianale è leggere attentamente l’etichetta, che rappresenta una obbligatoria e precisa ‘carta di identità’, all’interno della quale devono essere riportati ingredienti e allergeni. Soprattutto, è necessario stare attenti all’assenza di ‘agenti chimici’ e conservanti, o altri ingredienti propri delle produzioni industriali in serie”.

Confartigianato ricorda che dal 2005 possono chiamarsi “panettone” e “pandoro” soltanto i dolci natalizi che rispettano precise regole di produzione. Lo prevede il Decreto 22 luglio 2005, adottato congiuntamente dal Ministero delle Attività produttive e dal Ministero delle Politiche Agricole, ed entrato in vigore il 29 gennaio 2006, che stabilisce definizione, forma, composizione e processi produttivi di queste specialità. Soltanto i dolci realizzati secondo il disciplinare sancito dal Decreto potranno utilizzare la denominazione riservata “Panettone” e “Pandoro”.

“Nonostante la normativa rappresenti un passo avanti per difendere i consumatori, il rischio di acquisti errati è sempre in agguato – continua De Santis - Infatti, rimane il pericolo che vengano messi in commercio prodotti che invece non rispettano la legge e che, sempre in base al Decreto, potranno essere venduti come prodotti artigianali”. “Da questo punto di vista noi, come Associazione di Categoria – continua De Santis – auspichiamo che si arrivi sempre più a prodotti di filiera corta. La nostra ambizione, inoltre, è quella di valorizzare maggiormente i prodotti alimentari natalizi della tradizione piemontese, al di là del panettone e pandoro; una riscoperta e valorizzazione di queste produzioni potrebbe far tornare in auge le antiche specialità, far nascere nuove imprese e contribuire a far crescere l’economia locale”.

“In questo periodo di fine anno e con l’avvicinarsi delle festività natalizie, le imprese artigiane che lavorano nel settore dolciario e nel food in generale, per poter organizzare al meglio le proprie attività hanno bisogno di certezze rispetto alle ventilate chiusure e restrizioni che potrebbero essere in vigore nei giorni festivi. Pare non si tenga in considerazione il fatto che le imprese artigiane devono fare scorte di ingredienti per preparare pranzi, cene, torte, ecc., e solitamente la maggior parte fanno parte dei ‘deperibili, ossia con una scadenza limitata. Voglio ricordare che a monte della filiera ci sono i grossisti che anticipano gli ordini di svariati giorni, per ricevere la merce stoccarla e distribuirla. Occorre fare previsioni più lungimiranti considerato che un terzo del fatturato delle imprese del food è legato alle feste natalizie”.

Cosa c’è in ballo? Quegli oltre 1,1 miliardi di euro di spese che le famiglie del Piemonte da diversi anni hanno dedicato agli acquisti di prodotti alimentari e bevande da mettere in tavola a Natale e a fine anno. Pane, pasta, carni, salumi, formaggi, verdure, ortaggi, frutta e, soprattutto, dolci e vini, distillati e bevande, tutti prodotti dell’immenso “giacimento” della food economy del Piemonte che, in particolare sotto le festività di Natale, registrava da anni sostanziose crescite di produzioni e vendite. Un settore, quello dell’agroalimentare, rappresentato in regione da 6.391 imprese artigiane che danno lavoro a 20.539 addetti.

“La nostra food economy subirà un duro colpo dalla chiusura del mondo HORECA (ristoranti, pizzerie, bar, etc.) nel corso di queste festività. Una ‘voragine’ che potrebbe essere in parte compensata dai consumi delle famiglie piemontesi che si apprestano comunque a festeggiare in famiglia (con le opportune accortezze e nel rispetto delle regole) il Natale. Per questo - afferma De Santis - invitiamo tutti ad acquistare prodotti agroalimentari di origine piemontese, soprattutto quelli artigianalali, nelle botteghe di quartiere”.