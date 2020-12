La provocazione di Magliano (Moderati): "Via Rubino e le...'palle di Natale' dell'Assessore Iaria"

"Quali spazi in più troverà troverà sotto l'albero l'Associazionismo torinese? Nessuno: soltanto le... "palle di Natale" dell'Assessore Antonino Iaria", provoca Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale.

"Via Rubino 82: la Giunta aveva promesso il bando entro ottobre, poi entro novembre, infine a dicembre: l'anno volge al termine (il calendario segna 18 dicembre) e del bando sulla ex Scuola dell'Infanzia "Centro Europa C" ancora non c'è traccia. Ricordiamo tutti le parole e le rassicurazioni della Giunta: tante promesse, zero fatti. Le ricordano anche i ragazzi con disabilità e le loro famiglie che le avevano ascoltate tre mesi fa davanti alla ex Scuola".

"Per loro, questa Amministrazione ha in serbo un vero e proprio... "pacco natalizio". I Buffoni di Corte Onlus, i cui Volontari manifestarono a fine settembre incatenandosi simbolicamente di fronte alla ex Scuola per esprimere la propria richiesta di spazi nei quali portare avanti la propria attività, come tante altre realtà del nostro territorio hanno continuato a garantire anche durante i mesi più difficili della pandemia servizi e assistenza per 150 ragazzi con disabilità e per le loro famiglie".

"Senza l'impegno delle Associazioni, tante famiglie sarebbero rimaste sole e senza supporto. Questa Giunta riconoscerà come innegabile almeno questo dato di fatto? La struttura della ex Scuola deve essere messa al più presto a disposizione dell'Associazionismo torinese. È proprio il Volontariato che sta mantenendo in piedi il sistema di welfare della Città".

"Di fronte a tutto questo, i Cinque Stelle - sempre bravissimi negli annunci - stanno a guardare. Che cosa stiamo aspettando? Che, nel frattempo, l'edificio sia occupato o vandalizzato?", copnclude Magliano.