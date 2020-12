Decreto legge natalizio, Bussone (Uncem): "Bene gli spostamenti consentiti tra piccoli Comun"

"È importante che nel Decreto varato stasera dal Consiglio dei Ministri vi sia la possibilità di spostamento tra piccoli Comuni, come anche Uncem aveva chiesto nei giorni scorsi. Almeno questa viene consentita nei giorni non festivi e non prefestivi" afferma Marco Bussone , presidente di Uncem, commentando il Decreto Legge natalizio illustrato ieri dal premier Giuseppe Cont e.

"Sono altresì consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia'. È positivo. E sono certo ci sarà il buonsenso da parte di tutti, che registriamo nelle nostre comunità. Buon senso con un solo obiettivo, il contenimento del contagio" conclude Bussone.