Alberghi in cerca di soluzioni tra imposta di soggiorno, Tari e regali aziendali

Alberghi vuoti (o quasi), turismo in un limbo (per non dire di peggio) e poche certezze per il futuro. Un intero settore cerca soluzioni per non affondare e se da un lato si ragiona sul sistema delle tasse locali, dall'altro non mancano idee più "alternative", soprattutto visto il periodo pre-natalizio.

Appartiene alla prima casistica la decisione del Comune di sospendere l'imposta di soggiorno anche per il primo trimestre del 2021. Tutto fermo, dunque, da gennaio a marzo. Un provvedimento accolto a braccia aperte dagli addetti ai lavori, che però chiedono uno sforzo in più a sostegno del comparto. "È un segnale di attenzione importante da parte della Città di Torino - dice Giulia Beccaris, presidente di Assohotel-Confesercenti -, visto che l’imposta grava complessivamente sul settore per circa 7 milioni. Siamo soddisfatti che sia stata accolta la nostra richiesta fatta insieme alle altre associazioni. Attendiamo ora di conoscere l'entità della riduzione della Tari prevista per il nostro settore, ancora non quantificata, soprattutto adesso che c'è la scadenza di pagamento del saldo".



"Dovrà comunque essere significativa - sottolinea - perché è un periodo nerissimo per il comparto alberghiero: da marzo siamo sostanzialmente senza clientela, il turismo è completamente azzerato, eventi e congressi sono solo un lontano ricordo, e lo smart working ha interrotto i viaggi di lavoro".