Isiline raddoppia a Saluzzo e apre a Fossano e Carmagnola in risposta al bisogno di fibra ottica

Sono tre i nuovi punti vendita aperti nelle ultime settimane da Isiline Srl a Saluzzo (piazza Cavour 3), Fossano (via Roma 32) e Carmagnola (via Valobra 129), al fine di essere più a contatto con le persone che necessitano di informazioni relative alle connessioni Internet ad alta velocità. Se è sotto gli occhi di tutti che la richiesta di fibra ottica è aumentata in maniera esponenziale nel corso del 2020, soprattutto a causa dello smart working e della didattica a distanza indotte dal Covid, non sempre è altrettanto evidente come solo chi ha saputo velocemente adattarsi alla nuova situazione e rispondere puntualmente alle nuove esigenze oggi si trova a poter offrire un servizio ormai indispensabile. Chi preferisse non recarsi di persona in un punto vendita, potrà comunque attivare in autonomia una nuova linea internet in fibra ottica telefonando allo 0175/292929 o completando l’acquisto direttamente sul sito web https://shop.isiline.it/.

“Da oggi possiamo dire di essere ancora più vicini alle persone che ci chiedono informazioni sulla rete in fibra – spiega Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline Srl -. Tutto questo è successo anche grazie al nostro modello di business, basato su una presenza capillare sul territorio e sull’attenzione meticolosa a quelle aree meno servite dalle grandi infrastrutture digitali delle grandi compagnie perché ritenute poco attraenti a causa dell’esiguo bacino di utenza. Noi siamo sempre stati glocal, ovvero abbiamo puntato a soddisfare la domanda che arrivava dai centri scartati fornendo sempre la tecnologia più avanzata possibile presente sul mercato”.

Il nuovo negozio di Saluzzo si trova in pieno centro, nel salotto della città. Stessa centralità hanno i due nuovi punti vendita di Fossano e Carmagnola. A Saluzzo, inoltre, Isiline mantiene aperto anche il punto vendita storico di via Marconi, dove si trova la sede operativa dell’azienda saluzzese presente da più di 25 anni in provincia di Cuneo. I nuovi negozi saranno aperti il lunedì dalle 15 alle 19, dal martedì al sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Tutti i clienti potranno accedere nel rispetto di tutte le norme sanitarie previste dalla legge per contrastare la diffusione del Covid-19.