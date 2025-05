Veralab a Torino: l'Estetista Cinica apre il suo punto vendita nel centro

L'Estetista Cinica porta i suoi prodotti a Torino. Apre lo store di VeraLab in via Roma.

Al posto di quello che una volta era il negozio di Fiorella Rubino, le fan della blogger Cristina Fogazzi diventata celebre per i suoi consigli beauty e per i suoi prodotti per la pelle potranno acquistare senza ricorrere all'ordine online.

VeraLab aveva già aperto uno punto vendita all'interno della Rinascente di Torino e aveva inserito le rivendite all'intero di diverse farmacie profumerie della città. Aveva tenuto uno stand due anni fa al Salone del Libro in cui si erano subito registrate lunghe code.



Lo store di via Roma, in cui si stanno svolgendo i lavori, è di prossima apertura.