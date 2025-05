Nasce Eurotherm 3, la nuova scommessa piemontese

Negli ultimi tempi il concetto di ri-localizzazione ha guadagnato sempre più risonanza nel panorama aziendale globale. Ma cosa significa davvero ri-localizzare e perché sta diventando un tema così cruciale in diversi settori? Un ritorno in patria, delle aziende che, dopo aver spostato la produzione fuori dall’Europa, principalmente per motivi economici, si trovano ora a fare scelte diverse.

In questo contesto Eurotherm S.p.A., azienda piemontese specializzata in impianti di verniciatura industriale, continua a credere nella produzione made in Italy e rilancia dal Piemonte. L’azienda ha infatti annunciato l’apertura di un nuovo polo produttivo a Volpiano, alle porte di Torino: Eurotherm 3.

Una nuova sede, la terza per l’azienda piemontese, è pensata per dare risposte concrete alla crescita della domanda internazionale, senza perdere il controllo diretto sulla qualità e sulla personalizzazione che da sempre contraddistingue i suoi impianti. Con 10.000 metri quadrati coperti, Eurotherm 3 non è solo un’espansione fisica, ma un segnale forte: Torino può essere ancora protagonista nella manifattura industriale ad alto valore aggiunto, soprattutto se sceglie l’innovazione come leva competitiva.

“Per noi il vero reshoring non è un ritorno, ma una permanenza strategica – commenta Paolo Ghiazza CEO Eurotherm S.p.A. –. Investire nel territorio significa poter contare su competenze locali, flessibilità produttiva e un rapporto diretto con la progettazione, che è il cuore del nostro modo di lavorare”.

Infatti non è un mistero che mentre molte aziende negli anni si sono trovate a dover rivedere le proprie catene di fornitura a seguito di crisi geopolitiche e logistiche che ne hanno evidenziato l’eccessiva dipendenza da fornitori esteri, altre hanno dovuto fare i conti con la difficoltà di effettuare un controllo qualità soddisfacente e con l’impatto ambientale legato al traporto delle merci sulle lunghe distanze.

Anche gli standard ESG, l’attenzione globale sulla sostenibilità e la riduzione delle emissioni di carbonio stanno spingendo sempre di più verso scelte sostenibili e – quanto più possibili – locali. È evidente infatti come i rigidi standard europei, guardino verso il futuro contribuendo attivamente alla transizione verso un modello produttivo più sostenibile.

In quest’ottica l’azienda piemontese ha scelto di rafforzare la propria autonomia interna, mantenendo tutte le fasi chiave della produzione in Italia. Eurotherm 3 nasce anche per sostenere una visione industriale a lungo termine. Una scelta controcorrente che oggi si rivela strategica per garantire affidabilità e controllo.

Il nuovo sito sarà interamente dedicato alla produzione, montaggio e collaudo degli impianti di verniciatura, aumentando la capacità di risposta dell’azienda verso i settori chiave in cui opera: automotive, cosmetica, aerospaziale, medicale, oil&gas, ferroviario, innovazione e ambiente. Il tutto con uno sguardo sempre più internazionale: oggi la maggior parte della produzione di Eurotherm è infatti destinata ai mercati esteri.

Non si tratta solo di una risposta produttiva, ma anche di un investimento sulle persone e sul territorio. L’espansione porterà nuove opportunità occupazionali e consolida la presenza industriale nell’area torinese, contribuendo a valorizzare il tessuto manifatturiero locale.

In un contesto in cui si guarda oltralpe per crescere, Eurotherm dimostra che vendere all’estero non significa per forza delocalizzare. Anzi, rafforzare le radici può essere il miglior modo per allungare i rami verso nuovi mercati.

























