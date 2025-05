GL events su Lingotto Fiere: "Favorevoli a gestione pubblico-privato. Serve rinnovamento"

Dopo Comune e Regione, anche GL events è pronta al sedersi al tavolo per discutere il futuro del Lingotto Fiere, di cui la società francese è proprietaria. E l'amministratore delegato Gabor Ganczer, manager mandato sotto la Mole per risollevare le sorti del polo congressuale sabaudo, chiarisce la linea: "siamo favorevoli a un modello pubblico-privato, che garantisca trasparenza, efficienza e sostenibilità".

Gli attori al tavolo

Gli attori principali al tavolo sono diversi. Oltre a GL Events, Comune di Torino, Regione Piemonte e Camera di Commercio. Spetta proprio all'ente camerale il ruolo da protagonista, come ben chiarito sia dal sindaco Stefano Lo Russo e dal governatore Alberto Cirio. Palazzo Civico, ha ribadito il primo cittadino negli scorsi giorni, non è nelle condizioni giuridiche di poter fare acquisizioni immobiliari.

"Lingotto necessita di rinnovamento"

Il presidente della Regione, nell'intervista di oggi al quotidiano La Stampa, ha dichiarato: "L'iter per l'eventuale acquisto del Lingotto va avanti. Il frontman dev'essere la Camera di Commercio, noi attingeremo a fondi europei".

Parole condivise da Ganczer, che oggi aggiunge: "Il Lingotto rappresenta un patrimonio storico e simbolico per la città, ma necessita di un profondo rinnovamento per rispondere alle esigenze di eventi di portata internazionale come il Salone del Libro, che organizza e tira le fila di questa complessa manifestazione, a beneficio di tutto il territorio".

Ipotesi nuovo polo fieristico?

Cirio oggi ha aperto alla possibilità di individuare anche una nuova area fieristica, scelta in accordo con tutte le istituzioni. Una possibilità su cui c'è apertura da parte di GL events: "Siamo pronti a sederci al tavolo con Regione, Comune, Camera di commercio e tutti gli attori coinvolti per valutare insieme la soluzione migliore, sia essa il rilancio del Lingotto o la creazione di un nuovo polo".

Nuovo format per gli eventi aziendali

Per quanto riguarda l'attuale location, GL events Italia rilancia con Lingotto+, il nuovo format pensato per accogliere eventi aziendali con la massima flessibilità e impatto scenografico. Il debutto è previsto per fine 2025: il Padiglione 1, 7.620 mq, è pronto a trasformarsi in uno spazio total black, modulare, elegante e temporaneamente attrezzato, con un palco pronto all’uso per convention, talk, show e dj set. A completare l’offerta, l’eccellenza gastronomica sarà firmata da FlyFood.