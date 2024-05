Scuole, alla succursale del Bosso Monti infiltrazioni in un vano scala

A seguito di infiltrazioni di acqua dal soffitto un vano scala di accesso a un’ala della succursale dell’istituto Bosso-Monti, in via Moretta 55 a Torino, ieri, 21 maggio, è stato dichiarato a scopo preventivo inagibile dopo un sopralluogo del personale della Direzione Edilizia della Città metropolitana di Torino.





Per accedere e continuare il regolare svolgimento delle lezioni è a disposizione degli studenti un’altra scala, ma la Dirigente scolastica ha comunque preferito sospendere le lezioni per un giorno.





Sin dalla mattina di oggi, mercoledì 22 maggio, sono state messe in atto dai tecnici della Città metropolitana le opere necessarie per la messa in sicurezza del pianerottolo di sbarco dell’ascensore in modo da garantire l’uso all’utenza diversamente abile e per mantenere connessi gli accessi alle scale.





Proseguiranno nei prossimi giorni le verifiche tecniche per stabilire gli interventi necessari.

All’Istituto Ubertini di Caluso, dove sono in corso lavori di adeguamento sismico, miglioramento energetico e di manutenzione straordinaria – fra cui la rimozione dell’amianto e il rifacimento e impermeabilizzazione delle coperture – per 2 milioni di euro, ieri 21 maggio si sono verificate,a causa delle piogge insistenti, delle infiltrazioni.





In particolare si sono avuti problemi in 4 aule, che dopo un sopralluogo il direttore dei lavori esterno incaricato dalla Città metropolitana ha dichiarato inagibili. Anche la palestra è stata interessata da un’infiltrazione.

Avendo pochi spazi a disposizione, ieri la Dirigenza scolastica ha sospeso le lezioni per quattro classi IV.





Questa mattina, mercoledì 22 maggio, le lezioni sono riprese regolarmente: infatti nelle due classi sul lato sinistro la Città metropolitana di Torino ha lasciato asciugare e fatto ripulire i muri, mentre le due classi sul lato destro, interessate da un’infiltrazione al controsoffitto, saranno disponibili da lunedì, a completamento dell’asciugatura e degli interventi manutentivi ad onere della ditta affidataria .





La palestra è stata interessata da un’infiltrazione di minor rilievo, è stata arieggiata, ripulita ed è nuovamente agibile.





Le infiltrazioni sono avvenute perché è in corso in questi giorni il posizionamento delle guaine di impermeabilizzazione delle coperture: ieri è stata completata quella sulla scuola e si sta procedendo per realizzare quella sulla palestra.