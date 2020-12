Sport |

A Treviglio l'ultima trasferta del 2020 per la Reale Mutua Basket Torino

I gialloblù sono chiamati a confermare la buona prestazione di Trapani

La Reale Mutua Basket Torino torna in campo domani, domenica 20 dicembre alle h.19.30, per l'ultima trasferta del 2020. I gialloblù di coach Cavina, in diretta TV su MS Channel, affronteranno Treviglio, formazione ambiziosa che ha saputo rinforzarsi con acquisti mirati e di qualità. La squadra di coach Devis Cagnardi (due vittorie e due sconfitti fin qui) ha aggiunto al roster uno degli americani più incisivi della categoria, la guardia di Glennville, Georgia J.J. Frazier, e il classe '93 Simone Pepe, che Torino ha avuto modo di conoscere nella scorsa stagione con la divisa di Agrigento, quando Pepe guidò i siciliani alla vittoria, tirando con il 60% da 3. Completano il roster due lunghi di qualità: il torinese Jacopo Borra e lo sloveno Nikolic, di ritorno a Treviglio dopo una breve parentesi rosetana. "Treviglio è una squadra con stazza a cui piace correre - esordisce coach Cavina alla vigilia del match - sarà fondamentale la difesa, aspetto su cui abbiamo lavorato. Ha mantenuto la caratteristica di inserire i giovani insieme a giocatori di esperienza. Frazier-Borra è un'asse play-pivot di alto livello, Pepe sta continuando a fare bene, così come Nikolic. Dovremo essere bravi come a Trapani, la squadra è concentrata e vuole fare bene. Torino ha recuperato, finalmente, Franko Bushati fermo nelle ultime due sfide e potrà farà ancora affidamento su un Ousmane Diop in stato di grazia (18.5 e 8 rimbalzi di media nelle prime uscite di questo campionato), nonostante alcune - poco fondate - voci di mercato circolate in questi giorni parlino della volontà di Sassari di riportarlo alla "casa madre". "Domenica giochiamo a Treviglio - commenta Kruize Pinkins, reduce da una prestazione da 20 punti contro Trapani - una squadra con esperienza con un signor playmaker come Frazier. Dovremo essere concentrati su quello che dobbiamo fare: un'ottima difesa, questa settimana ci siamo concentrati su questo aspetto. Dovremo essere bravi in transizione e fare i nostri giochi in fase offensiva". Palla a due alle h.19.30, diretta tv su MS Channel, canale 814 di Sky o 60 DTT.

SM

