Coldiretti e Impresadonna donano 160 Stelle di Natale al personale dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri

Coldiretti e Impresadonna Moncalieri hanno donato al personale sanitario dell’Ospedale Santa Croce 160 buoni per il ritiro di altrettante Stelle di Natale. La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina davanti all’ingresso del presidio moncalierese.

“Un dono dei produttori a coloro che si impegnano quotidianamente in questa emergenza – ha detto il presidente di Coldiretti Moncalieri, Fabrizio Galliati -. Ringrazio il Comune per aver creato questa occasione e donnaimpresa per aver avuto l’idea. Ringrazio anche i produttori che hanno voluto donare le stelle di Natale in un momento di difficoltà diffusa ma che vuole essere un segno di speranza per una veloce ripresa”.

Anche Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri parla di “Segno di speranza e gratitudine. Questa Stella di Natale vuole essere un piccolo gesto simbolico ma importante per dire a tutti noi che insieme possiamo farcela. Un gesto – conclude il sindaco – che è bello fare con gli agricoltori del territorio che ringrazio davvero di cuore”.

“Ringrazio Impresadonna e Coldiretti – ha dichiarato a nome dell’Asl To5 il direttore dei Presidi ospedalieri, Pierino Panarisi - L’ospedale è un pezzo della società. Quello che riceviamo oggi è un segno della relazione che esiste da sempre tra le persone e i professionisti che lavorano al suo interno. Abbiamo dato corpo e passione in questa emergenza e molti hanno pagato anche mettendo in gioco la propria salute".