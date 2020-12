"Via alle Vaccinazioni": l'installazione artistica per le vie di Torino in attesa del vaccino [FOTO]

Vie e monumenti storici di Torino dedicati all'arrivo imminente del vaccino contro il Covid-19. E' l'ultima trovata di Alessandro Bulgini, già protagonista del progetto "Opera Viva" in Barriera di Milano, promosso dal festival Flashback. Tra via Garibaldi e via Roma, passando per via Lagrange, già da qualche giorno sono stati installati cartelli segnaletici con l'intitolazione "via alle Vaccinazioni (da gennaio 2021)", che suscitano la curiosità di tutti i passanti in giro per gli ultimi acquisti natalizi.

Si tratta, come spiega l'artista, di "un'azione temporanea, della durata giusta atta a comunicare l'evento epocale, una comunicazione pubblica, un'avvertenza dell'inizio delle vaccinazioni, insomma nel caso in cui a qualcuno fosse sfuggito che sta per accadere questo".

E precisa: "Il mio utilizzo di un cartello stradale nell'arte non vuole essere inteso come pratica originale, lo è la dichiarazione d'avvio alle vaccinazioni anche perché sta accadendo solo ora. Gioco sul camuffamento da segnalazione stradale per avvertire in tempo reale, dopo di che quest'azione, una volta finita la segnalazione, non avrà più ragion d'essere se non per un ricordo nostalgico".