Arti di strada, Chieri approva il regolamento che disciplina e promuove le esibizioni degli artisti itineranti

Il Consiglio comunale di Chieri ha approvato il regolamento che disciplina l’esercizio delle arti di strada nel territorio comunale. "Con questo regolamento intendiamo promuovere e agevolare tutte le forme d’arte libera e le diverse espressioni delle arti di strada, un fenomeno culturale importante e diffuso ma che fino ad oggi non aveva una sua disciplina a livello comunale. Il regolamento, che è stato condiviso con l’Associazione Nazionale Artisti di Strada, prevede una semplice comunicazione da parte degli artisti, stabilisce la gratuità dell’occupazione di suolo pubblico, e fissa una serie di limiti e di divieti allo scopo di assicurare la civile convivenza e non recare disturbo. Vogliamo così incentivare questa tipologia di ‘spettacoli itineranti’: un segnale che Chieri vuole lanciare anche all’esterno per attirare artisti ad esibirsi sul nostro territorio, e per favorire l’affermazione di nuovi talenti": lo dichiara l’assessore alle Politiche giovanili e al Tempo libero Paolo Rainato.

Per “artista di strada” si intende chi esercita personalmente, singolarmente o in gruppo, in modo estemporaneo e itinerante e in luogo pubblico o aperto al pubblico, un’attività artistica musicale, teatrale, figurativa ed espressiva nel senso più ampio del termine (quindi suonatori, cantanti, cantastorie, danzatori, giocolieri, trampolieri, saltimbanchi, mangiafuoco, madonnari, mimo, clown, burattinai, ecc.), al fine di divertire ed intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione (solo una libera offerta dello spettatore, la cd. “offerta a cappello”). Pertanto, non sono ricompresi né i tradizionali ‘spettacoli viaggianti’ (es. circhi), e neppure le esposizioni di quadri, bigiotteria e oggetti di artigianato.

L’artista di strada che intende esibirsi nel Comune di Chieri, deve:

fare comunicazione scritta almeno sette giorni prima della data della rappresentazione; assicurare il rispetto della quiete pubblica, della pulizia, del decoro del suolo pubblico e degli arredi; lo spazio necessario per l’esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse (solo materiali leggeri, facilmente spostabili o removibili, gli artisti sono tenuti a rimuovere al termine dell’esibizione tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa).

L’esercizio delle arti di strada non è consentito davanti o in prossimità dei luoghi di culto durante l’orario delle funzioni; le esibizioni artistiche di cantanti e suonatori devono essere svolte ad una distanza minima di metri 50 da ospedali, strutture sanitarie e assistenziali nonché di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse e, in ogni caso, le emissioni sonore non devono essere nitidamente percepibili in tali luoghi; la performance dell’artista non deve costituire pericolo per la pubblica incolumità né intralcio alla normale circolazione stradale e pedonale; nell’arco della giornata l’artista potrà esibirsi solo una volta nello stesso luogo e la performance non potrà superare la durata di 60 minuti; è fatto divieto di veicolare messaggi pubblicitari e collocare manifesti pubblicitari; possono essere utilizzati solo modesti impianti di diffusione sonora o amplificatori che non necessitino l’allaccio alla rete elettrica (nel qual caso occorre autorizzazione comunale); i madonnari devono utilizzare per i loro disegni prodotti removibili dall’acqua piovana e che non danneggino il selciato, e bombolette spray ecologiche (vietati prodotti indelebili); nel caso di utilizzo di fuoco e fiamme libere si deve rispettare la distanza minima di 5 metri (è fatto divieto l’uso di bombole di gas o petrolio); è vietato utilizzare animali di qualsiasi specie.

Fasce Orarie: le rappresentazioni possono avvenire in linea generale in tutti i giorni della settimana:

- dalle ore 9,30 alle ore 23,00 nel periodo 1° maggio – 30 settembre

- dalle ore 9,30 alle ore 20,00 nel periodo 1° ottobre – 30 aprile 2.

Lo svolgimento di performance che producono emissioni sonore, potranno avere luogo dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 22,00 nel periodo 1° maggio – 30 settembre.