Questa sera la finale di Miss Universe Italy 2020

Questa sera, lunedì 21 dicembre, su Gold tv, andrà in onda la finale di miss Universe Italy 2020.

La conduzione è stata affidata a Vladimir Luxuria, coadiuvata dal ballerino Simone Di Pasquale, uno dei protagonisti di 'Ballando con le stelle' di Milly Carlucci. A causa delle restrizioni normative Covid, l’evento verrà realizzato a porte chiuse.

Il Piemonte sarà rappresentato da Desiree D’Ali di Bra (CN), Chiara Camarchio di Villareggia e Rebecca Audero di Druento.

La vincitrice parteciperà alla finale mondiale di Las Vegas, in programma il prossimo 14 febbraio, in diretta su Fox Life. Oltre al titolo di Miss Universe Italy 2020, insieme alle varie fasce tra cui spicca quella “model” firmata Gai Mattiolo, quest’anno per la prima volta ci sarà infatti anche quella intitolata “Beauty against discrimination”.

Le ragazze verranno sottoposte ad una serie di prove di vario genere e confessionali in stile “reality” che verranno proiettate nel corso della finale, poi in onda nel mese di gennaio su una tv nazionale.

Grillante Rosalia, agente regionale del concorso, dichiara: “sono molto soddisfatta per il prestigioso traguardo raggiunto da ben tre ragazze Pimontesi scelte tra una rosa di 140 partecipanti nelle semifinali della zona nord avvenute a Vicenza nel mese di ottobre. Un sincero in bocca al lupo a tutte e tre!”.