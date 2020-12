La danza di Zerogrammi e Balletto Teatro Torino nel palinsesto di onLive di Piemonte dal Vivo

Si arricchisce di appuntamenti in streaming il palinsesto onLive di Piemonte dal Vivo. Dal 21 dicembre spazio alla danza, con il docufilm Al Momento. Schraffur, produzione ai 40 anni di Balletto Teatro Torino, alle ore 21. L'anniversario, che si sarebbe dovuto festeggiare il 14 del mese al Teatro Carignano, viene così racchiuso in un film che traccia l'inizio di un viaggio destinato a proseguire per tutto il 2021

La settimana di Natale accoglierà il progetto #Titolodadefinire ideato per onLive da Stefano Mazzotta di Zerogrammi. Cinque racconti danzati con la partecipazione di Amina Amici (22 dicembre), Gabriel Beddoes (5 gennaio 2021), Miriam Cinieri (19 gennaio), Damien Camunez (2 febbraio), Simone Zambelli (16 febbraio).

Coordinati da un coreografo e da un drammaturgo, gli artisti si rende interprete del proprio momento storico, raccogliendone pensieri e suggestioni e dando loro corpo e riflessione.

Il progetto si apre con una campagna online: una lista di domande aperte indirizzate agli utenti attraverso periodici post sui social network.

Le risposte, restituite in privato o in forma di commento pubblico nella modalità che meglio esprime la sensibilità di ciascun partecipante (brevi testi, parole, immagini, video, disegni, brani musicali), diventano così il diario aperto cui i cinque danzatori attingono per comporre i rispettivi micro-racconti danzati.

Un viaggio coreografico in questo tempo sospeso, tra i tanti interrogativi che ci pone la contemporaneità (in onda dal 22 dicembre, il martedì alle ore 19.30).