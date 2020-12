Manifestazione di interesse per progetti legati al disagio abitativo. I Comuni possono presentare le proposte entro l’11 gennaio 2021

La Città metropolitana di Torino sta effettuando, su tutto il territorio metropolitano, una ricognizione di proposte progettuali inerenti la riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie e all'incremento della qualità dell'abitare, e che attribuiscano all'edilizia residenziale sociale un ruolo prioritario. Le proposte che perverranno saranno oggetto di analisi e approfondimento da parte della Città metropolitana di Torino, al fine di elaborare future iniziative di sviluppo economico.

Potranno inoltre essere utilizzate per la candidatura al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare(PINQuA) di cui al D.I. n. 395 del 16 settembre 2020 a firma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo pubblicato Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 285 in data 16 novembre 2020.

Le proposte progettuali presentate dovranno fare riferimento ai seguenti temi, anche singolarmente considerati:

- riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;

- rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all'uso temporaneo;

- miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;

- rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l'uso di operazioni di densificazione;

- individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all'autocostruzione.

Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti i comuni della Città metropolitana di Torino, in particolare i comuni dove sono presenti degli immobili o aree destinati ad edilizia residenziale pubblica e sociale. Saranno oggetto di particolare interesse quelle proposte che coinvolgono altri soggetti sia pubblici che privati per la loro attuazione, quali ad esempio: l'Atc-Agenzia territoriale per la casa, soggetti del Terzo settore, Cooperative di abitazione e loro consorzi, ecc.

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse non dà accesso automatico alla partecipazione a programmi di finanziamento o al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare e non verrà stilata una graduatoria.