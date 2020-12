Ricercato individuato grazie a una foto segnaletica: si trovava all'interno di un bar

Gli agenti della squadra volante, ieri mattina, è venuto a conoscenza che nei confronti di un cinquantenne peruviano residente in zona San Paolo era stato emesso nelle ultime ore un ordine di carcerazione dal Tribunale di Torino, in merito a reati contro la persona.

I poliziotti, in possesso di una vecchia residenza dell'uomo, si sono recati presso l'appartamento in questione, non trovando però nessuno all’interno. Hanno allora visionato le sue fotografie segnaletiche, notando in particolare la presenza sul suo volto di una cicatrice: pertanto, hanno perlustrato il quartiere, con particolare riferimento ai locali pubblici, dove il ricercato avrebbe potuto trovare rifugio. Dopo circa un’ora, i poliziotti, transitando davanti a un bar, hanno notato al suo interno un uomo corrispondente, per le fattezze, al ricercato e sono entrati fermandolo.

L'uomo dovrà scontare una pena di 2 anni, 3 mesi e 21 giorni.