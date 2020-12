Natale dantesco: Unito e gli allievi del Teatro Stabile leggono l'ultimo canto del "Paradiso"

L'Università degli Studi di Torino ha organizzato per domani, 23 dicembre, un momento di ritrovo letterario, in forma virtuale, come augurio per le festività natalizie.

Alle ore 18, in streaming sulla pagina Facebook ufficiale e su Unito media, gli allievi della scuola di recitazione del Teatro Stabile di Torino, diretta da Gabriele Vacis, leggeranno il XXXIII canto del Paradiso di Dante. Il testo critico della Divina Commedia è a cura del prof. Donato Pirovano, che tiene la cattedra di Filologia e critica dantesca.