Martinetti (M5S): "Innovation Square Center eccellenza dell'automotive"

"Ieri ho avuto l'opportunità di visitare l'Innovation Square Center, in Corso Orbassano a Torino, il nuovo quartier generale dell'azienda SIGIT Spa, leader nella progettazione e sviluppo di componenti termoplastici e in gomma nel mondo dell’automotive. La nuova sede è stata inaugurata e resa operativa in questi mesi, nonostante il lockdown, occupa 120 persone per un'azienda internazionale che dà lavoro a 3 mila persone in 19 stabilimenti in tutto il mondo", fa sapere Ivano Martinetti, Consigliere regionale del Piemonte e Vicepresidente Commissione Trasporti.

"Nel corso della visita i responsabili Pierangelo Decisi ed Emanuele Buscaglione hanno illustrato la visione aziendale, basata sull'innovazione permanente e sull'inclusione di tutti i lavoratori, dagli ingegneri di prodotto ai ragazzi della Cooperativa Sociale Raggio che gestisce il bistrot interno. All'Innovation Square Center trovano spazio anche start up innovative ad alto contenuto tecnologico e ISC LAB s.c.a.r.l., che gestisce uno dei più avanzati laboratori d'Europa per le prove sui materiali impiegati in automotive, del cui Consiglio di Amministrazione fa parte l'Ing. Marco Allegretti che ha illustrato l'importanza di avere in Piemonte un laboratorio così avanzato, la cui realizzazione ha richiesto un investimento di oltre 6 milioni di euro per la sola strumentazione".

"La visita si è conclusa con l'auspicio che l'esempio di SIGIT possa essere seguito da altre aziende del settore automobilistico che, nonostante la crisi, rappresentano tutt'oggi un'eccellenza del territorio piemontese. Per questo importante obiettivo noi faremo la nostra parte in Consiglio regionale", ha concluso Martinetti.