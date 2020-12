"A Natale regalate la scuola": la campagna di cinema e teatri torinesi per il ritorno in classe

"Le scuole vanno tenute aperte: anche nel caso di ulteriori situazioni critiche in futuro, le scuole devono essere le ultime a chiudere, le prime a riaprire". Con questo proclama, oggi, 23 dicembre, cinema e teatri torinesi aderiscono alla campagna "A Natale regalate la scuola", lanciata dal Teatro Franco Parenti di Milano. Il direttore, Andrée Ruth Shammah, per sintetizzare il pensiero che accomuna il mondo scolastico e quello culturale, ha dichiarato: “Aprire oggi tutte le scuole, e farlo in sicurezza, significa riconoscere il valore essenziale dell’istruzione per avere una società che superi le disuguaglianze e ridistribuisca le opportunità. È il passo necessario verso l’immediata riapertura di tutti gli spazi di produzione culturale”.

La situazione in Piemonte è ben nota. Nel passaggio dalla zona arancione alla gialla, le seconde e le terze medie avrebbero dovuto rientrare in presenza, ma così non è stato, mentre bar, ristoranti e centri commerciali riprendevano la propria attività.

"Un paradosso etico solo in apparenza - affermano gli aderenti alla proposta del comitato Priorità alla Scuola -, dietro al quale ci sono scelte politiche governative a livello nazionale e regionale che chiaramente ci stanno dicendo che esistiamo solo perché consumiamo. Si assiste a un ribaltamento di valori nel quale ciò che dovrebbe essere considerato superfluo, ovvero il consumismo (e non il consumo responsabile), prende il posto dell’essenziale: l’istruzione e la cultura, e viceversa".

Nella giornata di oggi, quindi, davanti ad alcuni istituti del capoluogo saranno affissi striscioni con la scritta: "Ci vediamo il 7, in aula!". Una promessa che sembra non accettare sconti.

Hanno aderito Gioberti, Alfieri, D’Azeglio, Passoni, Regina Margherita, Spinelli, Foscolo, Matteotti/Rignon, Modigliani, Pacchiotti/Revel. Tra i cinema sostenitori, Ambrosio, Centrale, Due Giardini, Fratelli Marx, Massaua. A questi si aggiungono il Teatro Regio, il Baretti, Assemblea Teatro e il Festival delle Colline Torinesi.