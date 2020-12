Natale 2020, il messaggio di Nosiglia: "Riscopriamo i valori profondi di questa Festa. Combattiamo la solitudine: è la malattia peggiore" [VIDEOINTERVISTA]

Un Natale di sacrifici e di restrizioni, insomma, anche per i torinesi. Ed è a loro che si rivolge l'arcivescovo Cesare Nosiglia , nel suo messaggio a poche ore dall'inizio delle celebrazioni di fine anno. "S arà certamente una Festa più complessa e difficile da gestire, non solo per la pandemia, ma anche per altre ragioni come quella della povertà, diventata una delle realtà più presenti nella nostra città e non solo in periferia ".

E' stato un anno difficile anche per il lavoro. Lei è sempre stato in prima fila: cosa si può sperare per il futuro?

"Il lavoro che spesso viene meno è un grande problema del nostro territorio. Sempre più aziende danno il benservito ai loro operai. Penso alla Pininfarina Engineering, dove ancora si devono cercare soluzioni per gli esuberi. Ma il loro è solo il caso più recente di un anno segnato da tante crisi industriali e che ha visto l'intero nostro territorio scoprirsi più fragile. Serve uno sforzo comune, tra istituzioni, aziende e sindacato: solo insieme si possono individuare soluzioni a questa crisi e costruire un futuro per la nostra città che sia più giusto e solidale. La Chiesa è pronta a fare la sua parte, mettendoci la faccia quando si tratta di farsi sentire. Il lavoro rimane il valore più importante: ne va della dignità della persona e del futuro delle famiglie, perché spesso senza lavoro si creano anche crisi personali. Che questo Natale ci faccia capire sempre di più quanto è importante questo discorso. Gesù è nato in una famiglia povera, ma ha subito ottenuto dai pastori un segno di solidarietà. Natale ci insegna anche questo e dobbiamo esserne consapevoli e responsabili".



Che Natale è, quello che ci lascia vivere in maniera così "limitata" il Covid?

"Non credo che sarà una festa così limitata, ma anzi: potremmo ritrovare il senso vero della nascita di Gesù. Quando è nato, a Betlemme c'era tanto chiasso ed esteriorità, così tanto che non si sono neanche accorti della nascita del figlio di Dio, che è dovuto nascere in una stalla. Le Feste del passato erano tanto consumistiche ed esteriori. Quest'anno in cui siamo tenuti a stare a casa dobbiamo valorizzare le nostre famiglie. Il Covid è il nostro nemico comune, che dobbiamo affrontare con responsabilità. Ma il vero nemico è la solitudine: a Natale nessuno deve sentirsi solo, ognuno deve sapere di poter contare sui propri fratelli, anche se distanti".



Cosa si può fare?

"Il mio invito è questo: attiviamo la solidarietà della porta accanto. Ognuno deve rendersi consapevole di situazioni di difficoltà proprio vicino a noi, di cui magari non abbiamo mai pensato di farci carico. Invece tocca a noi, con le persone anziane, i disabili, i malati o chi si trova in quarantena. Fosse anche solo un saluto, un piccolo augurio bussando alla porta. Ma tutti in questi giorni si devono sentire accolti, capiti e compresi".



Quale augurio si sente di fare, per questo Natale?

"L'augurio che faccio a tutti noi è questo: recuperiamo i valori belli e importanti che in passato erano finiti un po' nell'ombra, di fronte a tante possibilità di carattere materiale ed esteriore che sembravano indispensabili per celebrare la festa. Invece ora possiamo recuperare il senso più intimo e vero della Festa. Gesù non è nato nella città e nel chiasso, ma nel silenzio. E sono stati i più poveri che per primi lo hanno accolto e sostenuto".