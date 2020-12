Voragine blocca la strada da mesi: il caso di via Rubens Fattorelli arriva in Sala Rossa

la voragine di via Rubens Fattorelli arrivata sino in Sala Rossa

Una voragine che da mesi blocca una strada arriva sino in Sala Rossa. Situazione paradossale in via Rubens Fattorelli, di fronte al civico 54. Qui, nella via che si trova all’interno della Circoscrizione 6, è presente da diverso tempo una voragine che blocca il transito stradale in quanto pericolosa.

A occuparsi del caso il capogruppo della lista civica Sicurezza e Legalità, che ha presentato un'interpellanza per chiedere alla Sindaca a che punto sia la situazione, quale sia la tempistica prevista per il ripristino della circolazione su quel tratto stradale e se non sia necessario sollecitare coloro che sono responsabili della risoluzione della problematica

Secondo Raffaele Petrarulo, su indicazioni della Circoscrizione 6, pare che la buca sia riconducibile a una rottura di un allacciamento privato alla fognatura pubblica delle acque bianche. La riparazione, a carico del privato, sembra però andare a rilento nonostante quest’ultimo, oltre due mesi fa, abbia comunicato di essere alla ricerca di una ditta per effettuare l’intervento.

“Ad oggi la situazione risulta essere in alto mare”, ha commentato laconico Petrarulo, prima di annunciare l’interpellanza alla sindaca.