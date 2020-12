Un aspirante attore che parla il linguaggio della crisi: ecco il film d'esordio del torinese Bertuol

E' online da qualche giorno la campagna di crowdfunding per finanziare la post produzione di Il Vaso, lungometraggio d'esordio del regista torinese Michael Bertuol Mingrone. Un progetto di natura sperimentale e indipendente, nato nel 2019 con l'obiettivo di dimostrare le potenzialità di un nuovo tipo di cinema, svincolato dalle grandi produzioni e realizzabile con un budget ridotto, ma non per questo qualitativamente inferiore.

Il protagonista del film è un aspirante attore di mezza età (Massimiliano Moriotti), ormai stanco e disilluso, che, dopo svariati tentativi mai decollati di calcare le scene, improvvisamente si ritrova di fronte all'ultima occasione possibile per raccogliere e riunire i cocci della sua vita.

Una storia realista, intrisa di vita vissuta, che parla il linguaggio comune di tanti operatori dello spettacolo alle prese con una doppia vita, un solo stipendio e innumerevoli progetti lasciati nel cassetto.

"Abbiamo puntato sulle difficoltà e la crisi attuale degli artisti - spiega il regista, ventisettenne, alla sua prima prova cinematografica dopo un'intensa gavetta tra videoclip musicali e istituzionali -, utilizzando la parabola del sogno della recitazione a nostro favore e sfruttando la situazione del momento. Il protagonista dovrà vincere i fantasmi del passato, fare i conti con il proprio disincanto e mettere in discussione alcuni elementi del suo quotidiano, a cominciare da un lavoro alienante e da certi rapporti d'amicizia ormai logori".

Il titolo allude alla tecnica orientale del kintsugi: in Giappone, quando un oggetto in ceramica si rompe, lo si ripara con l’oro, perché un vaso rotto può divenire ancora più bello di quanto già non lo fosse in origine. “Questo mondo è un vaso pieno di crepe, e noi ne siamo i cocci - racconta Bertuol -. In questo scenario, una storia semplice, quotidiana, di un uomo comune, diventa un messaggio di vitale importanza. In un momento storico in cui gli artisti di molti settori sono chiusi in casa o impossibilitati a lavorare, c'è chi pensa di mollare o di aver sbagliato tutto, chi rimpiange il passato e si dispera, immaginando un futuro ancora più nefasto".

Ma, in contrasto con un panorama di per sé desolante, Il Vaso cerca proprio di veicolare una rinnovata speranza, una via d'uscita, o perlomeno uno spunto di riflessione capace di arrivare a tutti.