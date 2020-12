Fratelli Basile, dopo l'inaugurazione della nuova sede si guarda al futuro: "Tre novità nel 2021" [VIDEO]

Uno sguardo orgoglioso a quanto è stato fatto e uno al futuro. Come un'auto mai ferma e sempre in moto, la Carrozzeria Fratelli Basile guarda già al 2021 nonostante un 2020 unico nel suo genere.

L'anno contraddistinto dalla pandemia, per l'azienda è coinciso con l'inaugurazione della nuova sede in via Marchesi 9, a Collegno. La fine del 2020 permette a Mattia e Alessandro di fare un bilancio di questi primi mesi di lavoro nella nuova struttura: "E' stato davvero un successo, abbiamo lavorato tanto da inizio anno per organizzare il layout, montare attrezzatura specifica per ogni reparto e dare la possibilità ai nostri collaboratori di avere spazi ben strutturati" racconta Alessandro. Un upgrade che spinge il titolare della carrozzeria a ritenersi soddisfatto del livello raggiunto: "Siamo riusciti a portare la nostra azienda a un ottimo livello. Con queste procedure e con questo atteggiamento lavorativo, abbiamo raggiunto un ottimo rapporto qualità-prezzo".

Le difficoltà non hanno fermato i fratelli Basile, anzi. Il Covid li ha certamente messi a dura prova, ma la passione per questo mestiere ha permesso loro di impegnarsi ancora di più al fine di dare al cliente un servizio ancora più puntuale e preciso, in linea con le richieste del momento: "Ci siamo strutturati per dare un'assistenza di altissimo livello anche in ambito Covid. I nostri ragazzi sono stati formati, abbiamo creato un procedurale che abbiamo condiviso anche con alcuni colleghi del territorio, per garantire un'igienizzazione e sanificazione di alto livello sia sulle vetture che abbiamo in riparazione che per quelle sostitutive che diamo in prestito" spiega Mattia.

Si spiegano così le 25 auto sostitutive, tra cui due furgoni e di cui uno con una sponda idraulica. In più, come se non bastasse, di recente è stato avviato il servizio di riparazione e manutenzione dei mezzi pesanti come trattori, motrici e camper.

Lo sguardo, però, è rivolto già all'anno che verrà: "Ci sono tanti progetti di sviluppo per questa sede e per quella di corso Brescia di Torino. I principali sono tre: partendo da Bmw, siamo diventati partner della casa automobilistica e verranno consegnati i marchi. Abbiamo quasi concluso le operazioni per la creazione dell'accademia di carrozzeria, sfrutteremo la nostra sede per formare ragazzi che vogliano conseguire una qualifica in questo settore bellissimo. L'impulso che vogliamo dare sul territorio è quello di creare nuovo valore" rivela Mattia.