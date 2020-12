Tundo, Magliano: "Ennesimo Natale drammatico per i dipendenti: ora ci pensi la Città di Torino con l'Articolo 30"

"Sarà un Natale drammatico, per i dipendenti Tundo. L'ennesimo. La misura è colma, la situazione non è più accettabile". Lo dichiara Silvio Magliano (Moderati).

"Diversi lavoratori sono in credito di vari stipendi arretrati. In particolare, denunciano le organizzazioni sindacali, gli stipendi di ottobre non sono ancora stati accreditati sui conti correnti di alcuni dipendenti. Non risultano pervenuti gli stipendi relativi ai mesi successivi, né la tredicesima. Solo con molto ritardo sono stati versati gli stipendi da giugno a settembre e la quattordicesima. A tutte le persone coinvolte va la mia più assoluta solidarietà: persone già provate dalle vicissitudini di tutti questi mesi e che ora rischiano di arrivare stremate a un Natale di gravissima difficoltà, dal punto di vista economico e dal punto di vista psicologico. Faccio mio l'appello sindacale: vista la comprovata e perdurante incapacità, da parte dell'azienda, di pagare, intervenga la Città di Torino, saldando le spettanze forte dell'Articolo 30 del Codice degli Appalti".

"Mi preoccupa, inoltre, il fatto che sia andata deserta la procedura aperta relativa alla gara per l'affidamento del servizio di trasporto in presidi diurni a gestione comunale per le persone con disabilità. Ho già predisposto un'interpellanza per affrontare in Sala Rossa entrambe le questioni, chiedendo alla Giunta in quale modo intenda procedere per l'affidamento del servizio centri diurni e se l'Amministrazione stia già portando avanti gli atti propedeutici all'attivazione della procedura ex Articolo 30".