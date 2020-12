Scuola, Zambaia (Lega): "Approvato odg su pagamento stipendi arretrati supplenze"

Approvato ieri in consiglio regionale, con il voto favorevole di tutte le forze politiche, l’ordine del giorno a prima firma Sara Zambaia sul pagamento degli stipendi alle supplenze temporanee da parte del Miur.

“Molti docenti, assunti ad inizio anno scolastico per supplenze a causa dell’emergenza Covid - spiega Zambaia, consigliere della Lega -, fino a ieri, per problemi burocratici, non avevano ancora percepito gli stipendi mensili a loro dovuti. Una situazione delicata ed urgente, che abbiamo sottoposto all’attenzione del consiglio, anche se la Regione non ha competenza diretta in materia. Un atto doveroso, il nostro, con il quale abbiamo espresso solidarietà a questi insegnanti e impegnato la giunta ad intervenire nel caso in cui anche oggi questi stipendi non dovessero risultare erogati”.

“Fatti di questo genere- conclude Zambaia - non dovrebbero mai accadere, e a maggior ragione non dovrebbero verificarsi in un momento complesso come quello attuale. Auspichiamo vivamente che entro la fine dell’anno tutti i docenti possano ricevere quanto attendono da mesi”.