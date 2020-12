Mattinata di controlli e sanzioni per due proprietari di animali di Villafranca Piemonte

Un esposto ai Vigili di Villafranca Piemonte ha fatto partire dei controlli in frazione Bussi a Villafranca Piemonte. Le Giacche verdi hanno sanzionato una persona che deteneva 6 cani (tra cui 3 cuccioli), 3 caprette e diversi animali da giardino. I cani non erano in regola con i microchip e, sebbene stessero bene, le condizioni igienico-sanitarie in cui erano tenuti non erano ottimali. Il proprietario dovrà fornire anche il registro di stalla per le caprette, altrimenti incorrerà in altre multe.

Le guardie zoofile, hanno controllato anche il vicino, che è stato sanzionato per problemi analoghi.