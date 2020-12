Prevenire errori di stima conviene nella successione ereditaria ed evita liti nella divisione dei beni

Prevenire errori di stima conviene nella successione ereditaria ed evita liti nella divisione eredità. Approfondiamo questo argomento delicato con Roberto Gai un esperto i cui consigli in materia di valutazione di preziosi sono stati trasmessi dalle principali reti televisive nazionali.

In seguito alla scomparsa dell’intestatario o cointestatario, la cassetta di sicurezza può essere aperta solo alla presenza di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate o di un Notaio. Opportuna la presenza di un esperto scelto dalla famiglia/eredi o dal Notaio che valuterà il valore dei beni materiali.

Ci spiega Roberto Gai: “L’esperto deve avere i requisiti previsti per l’iscrizione al Ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio. La scelta dell’esperto è fondamentale. La competenza e sensibilità dell’esperto non solo permetterà la corretta valorizzazione del contenuto della cassetta di sicurezza, ma potrà essere di grande utilità anche per i beni materiali fuori dalla cassetta di sicurezza: i gioielli, la mobilia e le opere d’arte che abbiano le caratteristiche previste dalle norme per essere ritenuti parzialmente esclusi dall’asse ereditario imponibile, e per i quali è prevista l’imponibilità per il 10% del valore globale dell’asse ereditario. In alcuni casi è conveniente un inventario analitico di questi beni, ma in altri casi può essere controproducente. Da una parte può servire per pagare meno imposte di successione (ma può generare il risultato opposto), dall’altra può rendere la futura vendita dei beni agevole e meno onerosa in termini fiscali (ma può accadere il contrario). L’esperto può prevenire una lite familiare o perlomeno fornire dati oggettivi che possono essere utili per la composizione della lite ancora prima che questa richieda l’intervento di un mediatore o del tribunale e delle spese inerenti”.

Ecco perché è importante scegliere bene l’esperto.

Se un vostro conoscente o Notaio vi ha suggerito un esperto prima di affidare l’incarico consigliamo un primo contatto conoscitivo ed esplorativo perché la competenza dell’esperto può prevenire sin dall’inizio errori di stima che potranno poi avere effetti sia in fase di successione come anche al momento delle vendita dei beni o della loro divisione tra eredi.

Non solo la competenza ma anche la sensibilità dell’esperto può prevenire liti tra fratelli per l’eredità, che sono all’ordine del giorno e che spesso celano questioni affettive irrisolte o sono un modo per contendersi l’affetto di chi non c’è più.

“Anche se il mio team annovera competenze di eccellenza grazie a risorse umane con diploma di gemmologia, iscritte all’Associazione Italiana Gemmologi, iscritte nel Ruolo Periti ed esperti e iscritte all’Albo dei CTU, credo importante suggerire di procedere sempre a un primo contatto prima di affidare un incarico così delicato” conferma Roberto Gai.

