Natale solidale per il Circolo 4 del Partito Democratico, donati diversi generi alimentari

Anche il Circolo 4 del Partito Democratico di Torino si è unito alla grande solidarietà di questi giorni pre-natalizi: iscritti e militanti hanno infatti raccolto diversi chili di generi alimentari da donare alle famiglie torinesi in difficoltà.

L'iniziativa è nata dall'adesione alla campagna 'Solidarietà in circolo', promossa dal PD a livello nazionale: “La raccolta - spiega il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato – è avvenuta negli ultimi dieci giorni attraverso appelli sui social e via e-mail. Tra i prodotti troviamo diversi chili di pasta, prodotti per bambini, olio e molto altro; il tutto è stato consegnato al centro di distribuzione di via Salbertrand, uno dei nodi solidali della Città di Torino”.