Vanchiglia, posizionate 25 nuove 'campane' per la raccolta del vetro: “Motivi di sicurezza”

La Circoscrizione 7, in collaborazione con Amiat, ha posizionato 25 nuove 'campane' per la raccolta del vetro all'interno del perimetro di Vanchiglia. I contenitori sono stati collocati in diversi punti del quartiere, selezionati dopo i sopralluoghi fatti nelle scorse settimane dai coordinatori Ferdinando D'Apice e Valentina Cremonini.

Le 'campane' saranno chiuse e riservate a residenti e gestori di locali, che saranno muniti di apposite chiavi. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza: “I semplici bidoni - fanno sapere dalla Sette - utilizzati in precedenza non risultavano idonei alle dinamiche, purtroppo a volte problematiche, della zona in questione. Vanchiglia è area di movida e, in più d’una occasione, i bidoni erano stati aperti per prelevare singole bottiglie da utilizzare come armi da taglio o interi sacchi di vetro da lanciare contro gli stabili”.