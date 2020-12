Questa è Torino! La Reale Mutua torna alla vittoria con una prova di forza contro Mantova

Reazione doveva essere e reazione è stata: dopo la brutta sconfitta contro Treviglio, la Reale Mutua Basket Torino torna alla vittoria, imponendosi su Mantova per 84-68. Al Pala Gianni Asti la partita non è mai in discussione: gli uomini di Coach Cavina entrano in campo con “gli occhi della tigre” e rimangono concentrati per tutti i 40’, anche quando la partita è già in fresco da tempo. Solito monumentale Diop, che termina la partita con 23 punti e 6 rimbalzi; buone le prestazioni di capitan Alibegovic e Jason Clark, rispettivamente con 12 e 17 punti.

CRONACA

Buon avvio di Torino che grazie al tiro dall’arco trova dopo pochi minuti il primo vantaggio del match con Capelletti e Alibegovic (6-0). Gli ospiti provano a tenere il ritmo dei gialloblù e con Ghersetti e Weaver tornano subito a contatto (8-7), ma il controllo del gioco è ancora di Torino e a 3’ dalla fine è ancora il tiro pesante di Cappelletti a definire il punteggio (19-13). Coach Di Paolantonio chiama il primo time out della partita per riordinare le idee, ma all’uscita dalle panchine è ancora Torino a far male con il +10 di Clark (24-14). Gli ospiti non trovano più la via del canestro ed il primo quarto che si conclude con il vantaggio della Reale Mutua per 26-14. Nella seconda frazione è ancora Torino a condurre le danze, con Mantova incapace di penetrare le maglie dei gialloblù: Diop e Pinkins guidano l’offensiva della Reale e a 5’ dalla fine del primo tempo il risultato è di 41-22. I biancorossi provano ad accorciare affidandosi alle triple di Ghersetti e Cortese (45-30), Coach Cavina ricorre al time out e dopo i 60’’ di pausa Torino torna al canestro, con i primi 20’ che terminano 49-32.

Nella ripresa l’inerzia del match non cambia: la pressione della Reale Mutua non accenna a diminuire, mentre il vantaggio continua ad aumentare, dopo aver raggiunto il +25 del terzo quarto, la partita si chiude 84-68.

Prossimo appuntamento per la Reale Mutua Basket Torino, domenica 3 gennaio in casa di Udine.

Reale Mutua Basket Torino-Staff Mantova 84-68 (26-14, 23-18; 26-20, 9-16)

Torino: Clark 17, Alibegovic 12, Pagani, Penna 3, Cappelletti 10, Campani 4, Pinkins 11, Toscano 3, Ferro, Origlia, Diop 23, Bushati 1. All. Cavina

Mantova: Infante 3, Mirkovski ne, James 19, Ferrara, Ghersetti 20, Maspero, Cortese 8, Bonacini 8, Weaver 10, Ziviani ne. All. Di Paolantonio