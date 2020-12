Vendere oreficeria usata: attenzione, spesso i conti non tornano. Come fare? Ne parliamo con l’esperto Roberto Gai

Coloro che desiderano vendere la propria oreficeria usata devono spesso affrontare esperienze poco gradevoli e vengono spesso confusi ancora prima di recarsi dal compro oro o dal gioielliere da promesse di “valutazioni al grammo” miracolose che sono spesso un oltraggio all’intelligenza. Alcuni operatori addirittura permettono di bloccare l’offerta promessa prima di recarsi da loro; ma spesso i conti non tornano ci segnalano molti lettori. Approfondiamo il fenomeno con l’esperto Roberto Gai visto che i suoi consigli sono stati trasmessi anche dai telegiornali nazionali.

Spiega ai nostri lettori l’esperto: “Se vi recate dal un compro oro o gioielliere chiedete una valutazione complessiva per tutto l’oro e i gioielli che desiderate vendere. Non fatevi confondere mille calcoli, prezzi al grammo e tanti discorsi. Ciò che vi deve interessare è l’importo totale della valutazione complessiva che è l’unico parametro che potete usare poi per fare confronti e verifiche”.

“Mi è sembrato giusto e doveroso offrire un servizio di verifica delle valutazioni ricevute, anche nel caso di semplice oreficeria usata” ci racconta Roberto Gai esperto in valutazioni con certificazione riconosciuta in tutto il mondo e nella vendita di gioielli usati.

Succede poi che a causa di mancanza di trasparenza e competenza tanti si rivolgano ai monte dei pegni o alle case d’aste anche nei frangenti nei quali questi interlocutori non sono i più adatti e convenienti per le proprie esigenze.

Segnaliamo con piacere questo nuovo servizio SOS oro di verifica delle valutazioni, che vi consigliamo di sfruttare prima di decidere di vendere, dopo aver ricevuto una valutazione presso un compro oro o gioielleria.

Ne potete usufruire a Torino presso la gioielleria DADODORO in Via Garibaldi 39/a Torino, dove vi riceveranno l’esperto Roberto Gai e il suo staff.

Troverete persone estremamente competenti che svolgono il loro lavoro con passione e l’umiltà di chi si mette sempre alla prova. Che si tratti di vecchia oreficeria usata o gioielli importanti l’atteggiamento sarà sempre quello di chi vuole rendere un servizio utile al cliente e rendere quantomeno piacevole l’esperienza umana e professionale.

Un servizio fortemente raccomandato prima di vendere il proprio oro e gioielli per verificare se avete diritto ad una valutazione più alta.

I nostri lettori possono usufruire gratuitamente del servizio di verifica delle valutazioni e possono prenotare un appuntamento saltando la lunga attesa dovuta al successo dell’iniziativa chiamando il numero 0110447055.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la mail media@morenews.it

