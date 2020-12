Il Castello di Moncalieri svela i suoi tesori nascosti con la Compagnia EgriBiancoDanza

La danza riempie gli spazi regali del Castello di Moncalieri e si diffonde in formato digitale per le feste. E' il nuovo progetto della stagione #IPUNTIHOME della Compagnia EgriBiancoDanza, che da tempo collabora con il Comune di Moncalieri per la divulgazione dell'arte coreutica in contesti inusuali.

Da lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre, andrà online, in tre appuntamenti, un video documentario sull’attività della compagnia al castello, dal 2015 ad oggi.

Il lavoro è suddiviso in tre capitoli distinti, incentrati sulle location non convenzionali del castello, alcune delle quali aperte al pubblico solo in occasioni delle performance. Tra queste il Salone della Regina, lo Scalone Reale, le Foresterie e gli Infernotti, per terminare nella Cavallerizza Reale.

Dal repertorio della EgriBiancoDanza, si potranno vedere i filmati di sette spettacoli e backstage da ORLANDO – suggestioni coreografiche sull’Orlando Furioso, LO SPAZIO DELL’ ANIMA, SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE – Bestiario umano dell’amore, Itinerario per una possibile salvezza, Memorie di Pietra, FAUST - deep web e Mystery Sonata.

La Fondazione Egri per la Danza, fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria a marzo 2020, si è immediatamente attivata per poter proseguire la sua attività, compatibilmente con le restrizioni imposte, realizzando sempre nuovi progetti e selezionando dal suo ampio archivio delle creazioni particolarmente significative per il proprio pubblico. Un esempio è proprio il contenitore digitale #IPUNTIHOME.

Tutti i video verranno pubblicati sui social della Fondazione Egri per la Danza e della Compagnia EgriBiancoDanza, oltre che su www.egridanza.com/<wbr></wbr>ipuntihomedarcorpoallospaziodi<wbr></wbr>gital, e sono inseriti nel palinsesto web della Biblioteca Arduino di Moncalieri.