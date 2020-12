“Alla scoperta di Ivrea con le visite guidate!: da marzo due percorsi di visita ogni primo sabato del mese

“L’Amministrazione ha collaborato con ATL Turismo Torino e Provincia – sottolinea Costanza Casali, Assessore al Turismo, Cultura, Commercio ed Enti Partecipati del Comune di Ivrea – per individuare due itinerari di visita, che ricomprendano le tappe più significative dell’offerta turistica della nostra Città, condividendo anche i parametri del bando per l’individuazione di un operatore al quale affidare la gestione dei due tour; come Amministrazione riteniamo fondamentale dotare la nostra città - che per la l’area Olivetti è stata riconosciuta Patrimonio Unesco in quanto “Città industriale del XX secolo” - della possibilità di essere scoperta, dai visitatori ma anche dagli stessi cittadini, con un servizio svolto da professionisti del settore; come tutti auspichiamo, il 2021 sarà l’anno dell’attesa ripresa e per questo dobbiamo essere pronti e in grado di rispondere prontamente alle esigenze di un mercato turistico fortemente cambiato; a tal fine stiamo lavorando affinché la nostra Ivrea stia al passo con i tempi puntando sulle sue unicità partendo dal riconoscimento Unesco. Il servizio di visita guidata di cui verrà dotata la Città di Ivrea – conclude l’Assessore Costanza Casali – non è che uno dei tanti progetti ai quali stiamo collaborando con Turismo Torino e Provincia, volti al rilancio turistico della Città.”