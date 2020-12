Desideri navigare su Internet senza compromettere la tua privacy? Con una VPN sarai al sicuro!

Che tu sia in viaggio, in ufficio o a casa, puoi sempre navigare su Internet, ma come fare per non compromettere la tua privacy? E' semplice, basta usare una VPN! Prima di spiegarti cos'è una VPN, ti basta sapere che è l'acronimo di rete virtuale privata. La VPN è quindi un software creato per proteggere la tua privacy online e rendere la vita più difficile agli hacker, celando nell’anonimato il tuo traffico e la tua posizione.

Ma come funziona una VPN?

Con l'ausilio di una VPN si può creare un canale privato su Internet. L'idea è che tutto ciò che invii sia incapsulato in questo canale di comunicazione privato e crittografato in modo che anche se i tuoi pacchetti vengono intercettati, non possono essere decrittografati. Le VPN sono strumenti molto potenti per proteggere te ed i tuoi dati ed esistono diverse offerte in rete.

Queste applicazioni sono solo a pagamento?

Se non ti va di mettere mano al portafoglio, sappi che esiste una VPN gratuita al 100%, veloce e anonima. Stiamo parlando dell'Urban VPN, ottimizzata per una connessione veloce e una larghezza di banda illimitata, che si avvale di un'enorme rete di server VPN veloci in 21 paesi. Ma non è tutto! Oltre a restare anonimo online, la tua posizione geografica effettiva non sarà più visibile. Potrai così prevenire i rischi di spionaggio e attacchi informatici da hacker, malware e persino sfuggire alla sorveglianza delle autorità. Con VPN urbano potrai inoltre navigare in Internet liberamente, sbloccando tutti i siti che desideri, ovunque tu sia.