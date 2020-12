I vaccini Covid arrivano anche in Canavese: domani le dosi saranno consegnate a Chivasso, Ciriè e Ivrea

La neve fa slittare di un giorno l'arrivo dei vaccini Covid in Canavese. Le dosi arriveranno infatti domani, mercoledì 30 dicembre, e non più oggi. Come confermato dal Ministero della Salute, in Piemonte verranno consegnate altre 40mila dosi del vaccino anti-Covid con cui si proseguirà la campagna di vaccinazione avviata in modo simbolico domenica 27 dicembre, in occasione del V-Day europeo.

Per il territorio di Torino sono previste 18 scatole e 17.550 dosi: in particolare 9 scatole e 8775 dosi per gli ospedali e le RSA di Torino città e altre 9 scatole e 8775 dosi in tutto destinate a Chivasso, Ciriè, Ivrea, Moncalieri, Orbassano, Pinerolo e Rivoli.