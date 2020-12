Ceva: è mancata Maria Pia Salvatico, storica barista del primo autogrill sull’autostrada Torino-Savona

Dopo una lunga battaglia contro il Coronavirus - Maria Pia Salvatico, 79 anni di Ceva - era troppo debole per combattere anche una terribile infezione che ha avuto il sopravvento sul suo fisico ormai debilitato.

Era ricoverata presso l’ospedale di Mondovì, dove medici ed infermieri, estremamente professionali ed umani, si sono presi cura di lei fino all’ultimo respiro.

Alla fine degli anni Sessanta, Maria Pia - originaria di Mombasiglio - insieme al marito Bruno Muratore, ha gestito per oltre trenta anni il primo distributore e poi il bar, aperto sull’autostrada Torino-Savona, nel comune di Priero, diventando famosa per la sua ottima frittata ed i caffè, serviti fin dalle quattro del mattino, accompagnati sempre da un sorriso.

Riservata e cortese, dopo tanti anni i clienti di allora ancora le telefonavano e la venivano a trovare a Ceva, passando ore a raccontare di quei tempi così duri ma anche così felici.

Inseparabile dal suo amato marito Bruno, che lascia insieme alla figlia Nadia Muratore, giornalista e nostra stimata collega di testata.

Conoscendo il bene, l’affetto e la stima che in molti provano per Maria Pia, i familiari rendono noto le date in cui si svolgeranno le funzioni ma chiede, visto il terribile momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, di non partecipare alle funzioni ma di dedicarle una preghiera o un pensiero che Maria Pia riceverà anche senza la presenza in chiesa. I familiari chiedono invece, a chi lo vorrà, di mandare un pensiero, un ricordo di Maria Pia che sarà custodito gelosamente.

Rosario mercoledì 20,30 nella chiesa dei Padri Cappuccini a Ceva, dove Maria Pia viveva da molti anni.



Il funerale si svolgerà giovedì alle 14,30 nella parrocchia di San Nicola di Mombasiglio, suo paese di origine, per poi essere tumulata nella tomba di famiglia a Scagnello.



La Settima si terrà mercoledì 6 gennaio alle 10 a Priero, paese che Maria Pia amava in maniera particolare, dove ha trascorso alcuni degli anni più belli della sua vita.



Trigesima domenica 31 gennaio alle 11 a Mombasiglio.

Da parte di tutta la redazione di Targatocn.it, LaVocediAlba.it, Torinoggi.it e dal gruppo MoreNews le più sentite condoglianze alla famiglia Muratore e alla nostra collega Nadia.