“Primarie Si, primarie No, Primarie fantasma”: l’appello dei Verdi per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra

"La cera si consuma, la processione non cammina, antico detto meridionale ma le primarie vanno fatte a fronte della scelta del candidato a sindaco, da presentare ai torinesi attraverso una proposta politica convincente ed efficace per il rilancio della città". Dichiarano così la Co-portavoce Regionale dei Verdi-Europa Verde Piemonte Tiziana Mossa e i Commissari dei Verdi-Europa Verde Torino Angela Plaku e Antonio Fiore che hanno aggiunto: "Intanto il tempo passa e il centrosinistra rischia così di perdere quel margine di vantaggio acquisito, per non lasciare in mano Torino ad una destra a trazione Leghista mascherata di civismo".

"Noi Verdi-Europa Verde stiamo contribuendo insieme alle altre forze politiche della coalizione di centrosinistra a costruire il programma, portando proposte e idee che hanno incontrato il favore generale ed abbiamo provato disciplinatamente a evitare contrapposizioni proprio per essere d’aiuto a comporre il miglior mosaico possibile per la Torino di domani; semplicemente pretendendo il migliore assetto per Torino, possibilmente rinnovato nei metodi e nei contenuti, proprio per questo occorre fare le Primarie!"

Igor Boni di +Europa, ufficialmente candidato alle primarie aggiunge: "l'unico sondaggio che c'è da fare è quello di dare la parola ai torinesi per scegliere quale storia politica e quale progetto per Torino abbiano la forza per vincere contro la peggiore destra del dopoguerra. Questo tira e molla deprime le energie, e la pazienza e la responsabilità che ci stiamo mettendo non sono infinite. Per quanto mi riguarda continuerò cin ancora più determinazione di prima a parlare di ambiente e di imprese, di trasporti e di alleanze, di una politica nobile che possa battere populisti di ogni colore".

Gli esponenti di Europa Verde e di +Europa hanno insieme concluso:

“Circa tre mesi a dibattere di primarie sì primarie no: fanno invece testo le paginate locali dei quotidiani che annunciano candidature per bocca di illustri personaggi del passato e del presente?