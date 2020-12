Turismo, Grimaldi (LUV): “il Governo impugni la legge, basta con il razzismo istituzionale”.

“Alla luce delle dichiarazioni dell’Assessore ai rapporti con il Consiglio regionale, Maurizio Marrone, che mirano a propagare l’odio sociale, chiediamo che il Governo impugni la Legge regionale sul turismo davanti alla Corte Costituzionale; ci sono i presupposti per farlo sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, le discriminazioni nelle parole di Marrone non sono degne di un uomo delle istituzioni” – commenta Marco Grimaldi, Capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione.