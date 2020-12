La tecnologia al servizio del cittadino: le migliori app per vivere Torino

Le tecnologie adottate sui dispositivi mobili hanno cambiato radicalmente molte nostre abitudini, permettendoci di accedere in maniera rapida e semplice a numerosi servizi. Grazie alle app è infatti possibile, oggi, risolvere tante problematiche quotidiane, da quelle di natura lavorativa alla gestione della casa e della famiglia, fino alle più disparate forme di intrattenimento. Particolarmente interessante è l'ambito delle applicazioni studiate per migliorare i servizi per i cittadini e per i viaggiatori: ecco alcune delle soluzioni più interessanti attive sul territorio torinese.

Turismo e tecnologia: alla scoperta della città con le app

Il settore turistico è uno di quelli che hanno maggiormente beneficiato della diffusione delle app per device mobili. La crescente disponibilità di informazioni in tempo reale ha infatti reso sempre più semplici escursioni e gite, mettendo a disposizione dei viaggiatori tutto l'occorrente per muoversi tra monumenti, musei, ristoranti e ogni altro luogo di attrazione.

tabUI, per esempio, funziona proprio come una guida turistica digitale, ma con molte funzioni in più rispetto a una classica mappa cartacea: grazie alla disponibilità di audioguide e contenuti multimediali, oltre che di funzioni di realtà aumentata, tabUI permette di conoscere i punti di maggior interesse della città suddivisi per categoria e di ottenere percorsi personalizzati, da seguire a piedi, in auto o con i mezzi pubblici. Particolarmente interessante è anche la possibilità di condividere foto, video e suggerimenti, aspetto che rende tabUI una community interamente dedicata alla città di Torino.

Se si parla di turismo, però, è impossibile non citare le app incentrate su musei e monumenti cittadini: a valorizzare il patrimonio torinese in tal senso vi sono diverse applicazioni, come Arch.i, che sfrutta l'intelligenza artificiale per riconoscere i monumenti principali e fornire all'utente tutte le informazioni sugli stessi, e Stone, l'app dedicata ai reperti conservati nell'antico Museo Egizio. Quest'ultima rappresenta una guida completa al patrimonio storico conservato nel famoso museo, vero e proprio polo di attrazione a livello mondiale per gli amanti dei misteri dell'Antico Egitto.

Trasporti pubblici e privati: le app per muoversi al meglio in città

Le app per dispositivi mobili permettono anche di migliorare la mobilità cittadina, grazie a soluzioni sempre più avanzate per conoscere gli orari dei mezzi, acquistare i biglietti o utilizzare servizi di car e bike sharing. In questo ambito esistono oggi diverse app attive sul territorio della città di Torino.

GTT App, per esempio, è l'app ufficiale del Gruppo Torinese Trasporti e fornisce tutte le informazioni sugli autobus di linea, sugli orari, su eventuali ritardi, interruzioni e così via, rendendo molto più comodo e semplice l'accesso al servizio, ma vi sono anche altri software sviluppati sui servizi taxi, come Wetaxi, che permette di contattare e prenotare rapidamente un taxi in città, oppure sulle modalità di mobilità condivisa come car sharing, bike sharing e scooter sharing. Qualche nome? Urbi, MiMoto, BlueTorino, ma occhio agli store digitali, che spesso vengono aggiornati con nuove interessanti proposte in questo senso.

Divertimento in casa e fuori: tante app per tutti i gusti

Le app non ci aiutano solo a risolvere problemi quotidiani legati al lavoro e all'organizzazione della giornata, ma offrono anche tante opportunità di divertimento. Havefun, per esempio, è l'applicazione studiata per aiutare gli utenti a trovare il locale giusto per un aperitivo con gli amici o per andare a ballare nell'area di Torino: grazie a una mappa aggiornata e alla possibilità di applicare dei filtri in base ai propri gusti, con Havefun chiunque può individuare l'opzione giusta per qualche momento di puro svago.

E per chi invece non ha voglia di uscire? Facile, basta affidarsi a una delle tante app di intrattenimento presenti negli store: con Netflix, Amazon Prime Video e simili è possibile scegliere film e serie tv da guardare all'interno di cataloghi davvero ampi e completi, mentre per gli amanti del gioco ci vuole davvero poco per entrare in uno dei tanti casino digitali disponibili e partecipare a tornei live con tanti altri appassionati.

Proprio i casino online, grazie anche agli elevati livelli di sicurezza raggiunti e all'ampiezza dell'offerta, rappresentano oggi una delle principali scelte di tantissimi utenti, che sfruttano la comodità dei device mobili per qualche ora all'insegna del relax e del divertimento!