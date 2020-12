Asl To3, iniziata questa mattina la campagna vaccinale anti-Covid su 240 medici, infermieri e personale. Rsa dal 4 gennaio

È iniziata questa mattina la campagna vaccinale anti-Covid nell’Asl To3: nella giornata di oggi 240 medici, infermieri, operatori socio-sanitari e dipendenti dell’Asl riceveranno la prima dose del vaccino presso le due sedi degli ospedali di Pinerolo e di Rivoli.

Le vaccinazioni proseguiranno nei prossimi giorni, secondo quanto previsto dal piano nazionale, per il personale delle aziende sanitarie e delle realtà (volontariato, servizi) che lavorano con le strutture sanitarie, per i medici di base e i pediatri, oltre che per operatori e ospiti delle Rsa, per i quali si inizierà lunedì 4 gennaio.

Successivamente si procederà con le forze dell’ordine, il personale scolastico, gli operatori dei servizi essenziali, le persone con più di 60 anni, e a seguire tutta la popolazione.