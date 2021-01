decisivo l'intervento dei vigili del fuoco in via Aosta

Nella tarda serata di ieri, venerdì 1° gennaio, i Vigili del Fuoco sono dovuti accorrere in via Aosta per la probabile fuga di monossido di carbonio da un impianto per il riscaldamento.

Cinque persone rimaste intossicate sono state soccorse e poste in salvo dal pronto intervento dei pompieri.