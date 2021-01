Tenta di sfondare la porta della ex, bloccato in extremis dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un italiano di 30 anni che, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è presentato a casa della 32enne ex fidanzata e ha cercato di sfondare la porta per entrare all’interno contro la volontà della donna.

L’immediato intervento delle gazzelle dell’Arma ha consentito di bloccarlo prima che riuscisse ad accedere in casa. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina. Altri 8 grammi di hashish sono stati trovati all’interno della propria abitazione.