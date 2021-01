Scopri se i tuoi diamanti valgono più di quello che ti dicono

Come muoversi in un mercato poco trasparente evitando di rimanere vittime di truffe e raggiri, sia che vogliate vendere o che vogliate acquistare diamanti o gioielli con diamanti?

Lo chiediamo a Roberto Gai esperto in diamanti. I suoi consigli sull’argomento sono stati anche trasmessi dalle reti televisive nazionali.

“Evitate di sottoporre alla vendita i vostri diamanti a interlocutori che allo stesso tempo vogliano giudicarne la qualità e le caratteristiche gemmologiche” consiglia l’ideatore dell’iniziativa SOS diamanti.

“Non fate scelte a vostro discapito. Meglio conoscere prima la qualità dei propri diamanti e poi chiedere una valutazione economica/offerta di acquisto: sarete in una posizione negoziale più forte” suggerisce l’esperto.

Potete chiedere un’opinione preliminare a Roberto Gai, specializzato nella valutazione con certificazione riconosciuta in tutto il mondo e nella vendita di gioielli usati. Con il suo staff condivide e accredita gli standard di etica e competenza di laboratori prestigiosi, imparziali e riconosciuti a livello internazionale quali IGI, HRD, GIA, CISGEM, RAG, CAG, IGI ITALIA,….SAMER, SEEF, GÜBELIN.

I nostri lettori possono prendere un appuntamento prioritario evitando lunghe attese per una valutazione/negoziazione gratuita dei propri diamanti e gioielli con diamanti e/o gemme importanti telefonando ai numeri 011 0447055 oppure 02 80886249

Nel caso siate interessati all’acquisto di diamanti potete chiedere consiglio a Roberto Gai per un lusso sostenibile ed etico (diamanti che non arrivino da zone di conflitto o sfruttamento) agli stessi numeri di telefono. I nostri lettori possono profittare dello sconto 40% rispetto ai prezzi correnti retail (dettaglio) e pagare i diamanti meno del prezzo in tabella rapaport (tabella prezzi utilizzata nelle compravendite all’ingrosso)”.

