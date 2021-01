Prova di forza della Reale Mutua Basket Torino: Udine va al tappetto

Il 2021 della Reale Mutua Basket Torino inizia con il piede giusto, grazie alla bella vittoria contro la APU Udine per 59-73. La squadra di coach Cavina domina il match dall’inizio alla fine, concedendo ai friulani - orfani di Dominique Johnson - solo il terzo quarto, ma senza mai rischiare davvero. Terza partita consecutiva da +20 punti per Diop (quarta su sette di campionato), ancora fondamentale nella vittoria della Reale. In doppia cifra anche Cappelletti (10), Clark (11) e Pinkins (11).

CRONACA

Senza Johnson, fuori causa Covid, la fase offensiva di Udine è pesantemente ridimensionata, dall’altra parte, invece, Torino può fare il bello e cattivo tempo e dopo 4’ Diop e Clark guidano la prima fuga (4-11). La squadra di Boniciolli prova una reazione d’orgoglio con Antonutti e Foulland, accorciando le distanze e trovando il -3 (12-15) a 3’ dalla fine della prima decina. La Reale Mutua non si scompone, chiude le maglie della difesa e fa ancora male ai padroni di casa con Pinkins e Clark che chiudono la prima frazione sul 12-21. All’inizio del secondo quarto la Apu prova timidamente a farsi sotto, ma è solo il prologo del dominio dei gialloblù: cinici e spietati in attacco, attenti e ordinati in difesa, gli uomini di Cavina mettono in discesa il match aggiungendo 11 punti al vantaggio su Udine, portandosi all’intervallo lungo sul 25-45.

Udine non ci sta ad accettare quello che sembra un risultato già definito e all’inizio della ripresa sorprende Torino con un parziale di 8-2 che porta il ritardo a 14 lunghezze (33-47). Torino accusa il colpo dei padroni di casa, ma riesce a sostenere l’impatto, limitando gli assalti avversari e rispondendo prontamente con i canestri di Cappelletti e Clark, che mantengono a distanza i friulani alla fine del terzo quarto (43-57). Nell’ultima decina Udine prova il tutto per tutto, ma Torino ritrova un grandissimo Diop che - dopo un terzo quarto sonnecchiato - si riscopre (anche) tiratore da tre e con due bombe consecutive ristabilisce il +20 (49-69) a poco più di 3’ dalla fine, chiudendo di fatto il match. Finale 59-73.

Prossima appuntamento per la Reale Mutua ancora in trasferta per la sfida contro Urania Milano di sabato 9 gennaio.

Apu Old Wild West Udine-Reale Mutua Basket Torino 59-73 (12-21, 13-24; 18-12, 16-16)

Udine: Deangeli 5, Schina, Antonutti 13, Mobio 4, Agbara, Foulland 12, Giuri 14, Nobile 4, Pellegrino 2, Italiano 5, Azzano NE. All. Boniciolli

Torino: Toscano 3, Alibegovic 9, Diop 22, Cappelletti 10, Clark 11, Origlia NE, Pinkins 11, Campani NE, Penna 2, Pagani, Bushati 5. All. Cavina