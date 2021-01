Maltratta la compagna, poi si getta dal quinto piano all'arrivo degli agenti: tragedia sfiorata

Dopo avere aggredito la compagna si è gettato da una finestra al quinto piano per sfuggire alla polizia. E' successo nel pomeriggio di oggi, domenica 3 gennaio, in zona Barriera Nizza a Torino.

Protagonista un giovane di 24 anni, caduto sul tetto di una costruzione adiacente alla palazzina. Trasportato d'urgenza in ospedale, secondo le prime notizie non sarebbe comunque in pericolo di vita. Anche la donna è stata accompagnata dai medici per accertamenti.

Gli agenti della squadra volante erano stati chiamati proprio dalla compagna del 24enne. Non sono però del tutto chiari i contorni della vicenda: secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava per essere portato in Questura quando si è divincolato per raggiungere un sottotetto.

Non è ancora chiaro se si sia lanciato dalla finestra per un gesto anticonservativo o se sia caduto in un maldestro tentativo di fuga, che poteva costargli la vita.